Hessens Spitzenkandidaten debattieren über Ampel und Energie

Kronberg (dpa/lhe) - . Wäre eine Ampelregierung auch in Hessen gut? Weniger als einen Monat vor der Landtagswahl am 8. Oktober haben die drei Ministerpräsidenten-Kandidaten über die Unzufriedenheit vieler Bürger mit der rot-grün-gelben Bundesregierung diskutiert. Der amtierende Ministerpräsident in Wiesbaden, Boris Rhein (CDU), sagte am Montag in der Debatte „RTL-Hessen-Triell“ in Kronberg im Taunus nach Angaben des privaten Fernsehsenders: „Das Schlechteste, was diesem Land passieren kann, ist, dass eine Ampel es regiert. Das sehen wir ja auf Bundesebene.“