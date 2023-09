Hessenwahl 2023: Alles Wissenswerte für Sie im Überblick

Nancy Faeser wurde am 13. Juli 1970 in Bad Soden geboren und wuchs in Schwalbach (Main-Taunus-Kreis) auf. Dort lebt sie bis heute mit ihrem Mann und ihrem achtjährigen Sohn. Faeser hat in Frankfurt Jura studiert und anschließend in Wirtschaftskanzleien gearbeitet. Sie war vor ihrer Ernennung zur Bundesministerin des Inneren und für Heimat im Dezember 2021 Stadtverordnete und mehr als 18 Jahre Landtagsabgeordnete, zuletzt Fraktionsvorsitzende und jetzt noch Landesvorsitzende.