Hessenwahl: SPD sieht „bitteres, schmerzhaftes Ergebnis“

Immer wieder ist an diesem Abend von Sozialdemokraten zu hören, vor allem die Anti-Ampel-Stimmung sei ursächlich für das schlechte Wahlergebnis. So sagt auch der SPD-Landtagsfraktionschef Günter Rudolph: „Der Streit in der Ampel war schon in diesem Wahlkampf spürbar.“ Die SPD sei mit den Landesthemen wie der Bildungspolitik nicht durchgedrungen. „Die Menschen wollen Orientierung und Sicherheit. Es ist uns nicht gelungen, das zu vermitteln.“ Das betont auch der rheinland-pfälzische Sozialminister und Parteifreund Alexander Schweitzer: „Das Ergebnis zeigt auch, dass die Menschen in Zeiten von Krise, Unsicherheit und Krieg sehr stark zum Amtsinhaber tendieren - das ist ja auch in Bayern sichtbar geworden.“ Es sei zudem auch ein „Fingerzeig“ an die Berliner Ampel, „da muss Kurs und Klarheit rein“.