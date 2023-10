Hessenwahl: Zitterpartie für die FDP

Wiesbaden. Schon die Bekanntgabe der Prognose um 18 Uhr am Sonntagabend weckt bei der FDP Erinnerungen an den Wahlkrimi 2013. Damals war lange ungewiss, ob es reicht für einen Wiedereinzug in den hessischen Landtag. Am Ende dauerte es damals bis spät in die Nacht – genauer: bis halb drei , bis klar war: Die FDP ist drin, mit 5,03 Prozent der Stimmen. Und auch diesmal bleibt noch länger offen, ob es reicht – es wird erneut eine Zitterpartie für die Liberalen. Sowohl die Prognose als auch die ersten Hochrechnungen sehen die Partei bei genau fünf Prozent. Zwei, drei Stunden später dann der Schreck: Die FDP fällt unter die Hürde.