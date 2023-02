Hessische AfD bringt Programm zur Landtagswahl auf den Weg

Melsungen (dpa/lhe) - . Die hessische AfD zieht mit den Themen Energie, Bildung und Migration in den Landtagswahlkampf. Auf einem Landesparteitag am Samstag hat die Partei ihr Programm zur Wahl am 8. Oktober diskutiert. „Wir wissen alle, Wahltag ist Zahltag“, sagte der Co-Landesvorsitzende Andreas Lichert zum Auftakt der Veranstaltung im nordhessischen Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis). Gerade in Krisenzeiten rechneten die Bürger in harter politischer Währung ab. Und die heiße Glaubwürdigkeit.