Hessische Linke wollen Landtagswahlprogramm beschließen

In den Wahlkampf für die hessische Landtagswahl am 8. Oktober dieses Jahres wollen die hessischen Linken mit Elisabeth Kula und Jan Schalauske an der Spitze ziehen. Der Landesvorstand hatte die beiden Fraktionsvorsitzenden im Landtag einstimmig gebeten, sich bei einem Parteitag am 22. April in Flörsheim am Main als Spitzenkandidat und -kandidatin zur Verfügung zu stellen. Beim Parteitag stellen die beiden am Mittag das Landtagswahlprogramm vor.