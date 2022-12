Hilfen für Verbraucher mit Öl- und Pelletheizungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die geplanten Entlastungen für Besitzer von Öl-, Pellet- und Flüssiggas-Heizungen als „spät, aber richtig“ begrüßt. „Die Entscheidung kommt auch vielen Menschen in Hessen zugute, die auf dem Land leben und nicht mit Gas oder Fernwärme heizen“, erklärte er am Mittwoch in Wiesbaden. Mit diesem Schritt schließe der Bund eine Gerechtigkeitslücke, die die Länder in den Verhandlungen mit dem Bundeskanzler immer wieder aufgezeigt hätten. Rhein kritisierte: „Hätte der Bund etwas schneller auf die Länder gehört, hätten die sich schon besser auf die Auszahlung vorbereiten können.“