Hinz und Klose kündigen Abschied aus Landespolitik an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Grünen im hessischen Landtag müssen nach der Landtagswahl im kommenden Jahr auf zwei prominente Politiker mit Regierungserfahrung verzichten. Umweltministerin Priska Hinz und Sozialminister Kai Klose kündigten am Freitag in einem Brief an die Parteimitglieder an, „nach reiflicher Übelegung“ nicht mehr als Abgeordnete zu kandidieren.