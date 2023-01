Höhere Beiträge: Soll man die Krankenversicherung wechseln?

Ich bin Mitte 70 und zahle inzwischen über 700 Euro für meine private Krankenversicherung. Bei einer Rente von 2.200 Euro im Monat wird das zu einer immer größeren Belastung. Wie kann ich sparen?

Jeder Versicherte hat das Recht, innerhalb des eigenen Versicherungsunternehmens unter Anrechnung der Alterungsrückstellungen in einen anderen Tarif zu wechseln. So kann beispielsweise durch einen Leistungsverzicht oder eine Erhöhung des Selbstbehalts der Beitrag gesenkt werden. Möglich ist auch ein Wechsel in einen der Sozialtarife der Privaten Krankenversicherung mit Leistungen, die in etwa vergleichbar mit denen in der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Ihr Höchstbeitrag ist begrenzt auf den dortigen Höchstbeitrag plus durchschnittlichen Zusatzbeitrag. Liegt eine Hilfebedürftigkeit im Sinne des Sozialrechts vor oder würde diese durch die Zahlung des vollen Privatversicherungsbeitrages eintreten, vermindert sich der Beitrag im Falle des Basistarifs um die Hälfte des Höchstbeitrags für den Basistarif. Achten Sie aber darauf, dass beim neuen Tarif keine Leistungen fehlen, auf die Sie Wert legen und deren Kosten Sie nicht selbst tragen wollen.