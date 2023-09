Hunderttausende Kinder starten ins neue Schuljahr

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hunderttausende Mädchen und Jungen sind am Montag in Hessen ins neue Schuljahr gestartet. Die Jüngsten, die fast 61.000 Schulanfänger im Land, drücken allerdings in der Regel erst an diesem Dienstag erstmals die Schulbank. Diesen besonderen Tag feiern ihre Familien oft mit prall gefüllten Schultüten und Restaurantbesuchen mit mehreren Generationen. Insgesamt starten in dieser Woche fast 800.000 Jungen und Mädchen an Hessens allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in die Unterrichtszeit - die meisten nach sechs Wochen Sommerferien.