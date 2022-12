Hungerstreik vor iranischem Generalkonsulat in Frankfurt

„Es ist sehr kalt und durch den Hungerstreik fehlt uns ein wenig die Energie, um gegen die Kälte anzukämpfen“, sagte Sarmasti. Körperlich hinterlasse der Streik bereits seine Spuren. Er sei bereits an Protesten in Karlsruhe beteiligt gewesen und unterstütze nun die Bewegung in Frankfurt. „Aber im Vergleich zu dem, was im Iran passiert, macht es uns nichts aus. Wir machen weiter!“