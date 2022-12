Im Jahr 2021 gab es in hessischen Gefängnissen sechs Suizide

Bei allen Fällen in den Jahren 2012 bis 2021 seien die Inhaftierten allein in ihrem Haftraum gewesen, als sie sich das Leben nahmen, teilte das Ministerium mit. „Bei fünf von ihnen hatte die JVA eine latente Suizidgefahr festgestellt und Videokontrollen sowie eine verstärkte Betreuung angeordnet.“ Eine akute Suizidgefährdung, die eine Unterbringung in einem videoüberwachten, besonders gesicherten Haftraum erlaubt hätte, habe nicht vorgelegen.