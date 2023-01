Immer weniger Blutspenden - das sind die Gründe

Derzeit sei ein weiteres Problem die Erkältungszeit, erklärt sein Kollege Beiser aus Rheinland-Pfalz, denn mit Krankheitssymptomen darf nicht gespendet werden. Er beobachtet aber zudem auch einen generellen Rückgang der Spendenbereitschaft. „Das hängt zum einen mit der demografischen Entwicklung zusammen: Die Babyboomer waren sehr viele, und zudem auch sehr engagiert. Das hing sicher auch damit zusammen, weil es noch nicht so viele andere Möglichkeiten gab, sich zu engagieren. Früher war es quasi ein Event auf dem Dorf, wenn sich alle beim Blutspenden getroffen haben. Die Babyboomer brechen uns jetzt aber nach und nach weg. Und es kommen nicht genug junge Leute nach. Die Spendenbereitschaft ist deutlich gesunken.” Und eine Entwicklung der Corona-Pandemie würde derzeit auch noch nachhalten: „Früher haben sehr viele bei großen Aktionen in Unternehmen oder Schulen gespendet, das ist weggefallen.” Und auch Weck berichtet: „Ein Tag in einem Frankfurter Bürohochhaus – dieses Spendenvolumen kriegt man nicht so schnell woanders zusammen.”