Immer weniger Schüler lernen Französisch

Die Lehrer organisieren Schüleraustausche, etwa mit der Partnerschule in Nancy. Doch das ist gar nicht mehr so einfach: Dort lernen nur noch wenig Kinder Deutsch, erzählt Widl-Stroth. Es gibt an der Schule nur einen einzigen Deutschlehrer, der, um auf sein Pensum zu kommen, fünf Schulen betreut. Mit ihren Siebt- oder Achtklässlern fährt Widl-Stroth außerdem nach Straßburg, damit die Kinder sehen, wofür sie sich anstrengen. Lehrer organisieren Brieffreundschaften für Schüler, helfen ihnen bei Austauschprogrammen, die bis zu sechs Monate dauern können oder Sprach-Wettbewerben. Französisch ist an der Edith-Stein-Schule beliebter als Latein, sagt die Lehrerin und klingt ein bisschen stolz dabei. Und wer unbedingt Spanisch lernen will, kann das zwar – aber zunächst als Wahlfach, am Nachmittag, berichtet die Lehrerin. „Das machen nur Schüler, die das wirklich lernen wollen.”