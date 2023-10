Israelische Fahne vom Frankfurter Rathaus gestohlen

Frankfurt/Main (dpa) - . Eine israelische Fahne, die am Frankfurter Rathaus aufgehängt war, ist in der Nacht zum Sonntag gestohlen worden. Wie die Polizei mitteile, beobachtete eine Zeugin auf dem Rathausplatz, wie eine etwa zehnköpfige Personengruppe auf eine Sitzbank kletterte, um an die auf dem Rathausbalkon gehisste Fahne zu gelangen. Die Gruppe riss den Angaben zufolge die Flagge vom Fahnenmast und trampelte auf ihr herum. Die Personen hätten sich dann mit der Fahne in Richtung Mainufer davongemacht. Eine Person aus der Gruppe soll die Tat gefilmt haben.