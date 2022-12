Jamaika-Koalitionsvertrag in Kassel unterzeichnet

Kassel (dpa/lhe) - . Grüne, CDU und FDP in Kassel haben ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. „Bei allen politischen Unterschieden stehen wir zusammen und wollen als „Koalition der Vernunft“ gemeinsam für Kassels Zukunft Verantwortung übernehmen“, teilten die Parteien am Dienstag mit. Nach dem Scheitern der rot-grünen Rathauskoalition gibt es damit erstmals ein Jamaika-Bündnis in der nordhessischen Stadt.