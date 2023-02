Kritik an Bahn: Verärgerte Pendler im Rhein-Main-Gebiet

Hoch ausgelastet sei die Infrastruktur zudem im Zulauf auf den Frankfurter Hauptbahnhof und in Mittelhessen, ergänzt eine Bahnsprecherin. Zu Medienberichten über geballte Probleme in Koblenz und Mainz verweist sie auf alte und störanfällige Anlagen, zudem lägen die Bahnhöfe an vollen Schienen-Korridoren. „Die Infrastruktur ist nicht im gleichen Takt mitgewachsen, wie das Verkehrsaufkommen.” Im engmaschigen System der Bahn könnten sich Störungen wie ein Dominoeffekt auf das gesamte Netz übertragen.