Maskenpflicht endet auch in Hessen und Rheinland-Pfalz

Am Freitag nun teilte der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) auf Anfrage mit: „Die Ankündigung des Bundesgesundheitsministers, die Maskenpflicht im Fernverkehr zum Beginn des Monats Februar auszusetzen, ist in der Sache geboten und entspricht den gemeinsamen Überlegungen der Länder für den Öffentlichen Personennahverkehr. Auch Hessen wird so verfahren.” Dies kann eigentlich nur so gedeutet werden, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Hessen parallel zur Regeleung im Fernverkehr ausläuft.