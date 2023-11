Jubiläum - Rhein: „Wächter der Verfassung“

Der Staatsgerichtshof hatte als Reaktion auf die NS-Diktatur am 3. November 1948, zwei Jahre nach Inkrafttreten der hessischen Landesverfassung, seine Arbeit aufgenommen. Im Laufe des vergangenen Dreivierteljahrhunderts haben seine Richter Tausende Verfahren bearbeitet. An diesem Freitag (3.11) ist in dem historischen Gebäude des Verfassungsgerichts in Wiesbaden ein Festakt geplant.