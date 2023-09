Kandidaten entspannen sich mit Joggen, Radeln: Und Lego

Rheins SPD-Herausforderin Faeser spielt gerne mit ihrem kleinen Sohn Lego. „Das ist im Moment mein größter Entspannungsfaktor“, sagt die Bundesinnenministerin der Deutschen Presse-Agentur. Zudem verzichte sie im Wahlkampf auf Alkohol. „Ich trinke schon mal gerne ein Glas Wein“, ergänzt Faeser. „Aber wenn Sie wie ich so viel öffentlich unterwegs sind, bekommen Sie hier und dort immer ein Glas zugereicht.“ Das könne zu viel werden - mit ihrem Verzicht achte sie auf ihre Gesundheit und Konzentration. Faeser pendelt zwischen ihren Wohnsitzen in Schwalbach am Taunus und Berlin hin und her.