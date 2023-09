Kandidatencheck von abgeordnetenwatch.de gestartet

Wiesbaden/Hamburg (dpa/lhe) - . Vor der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober gibt es eine weitere Entscheidungshilfe: Über die Website kandidierendencheck.de können Wählerinnen und Wähler ihre Positionen mit denen der einzelnen Kandidaten vergleichen, wie das Online-Portal abgeordnetenwatch.de am Montag mitteilte. Dort haben bislang 69 Prozent der 472 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Antworten zu 16 landespolitisch relevanten Thesen eingestellt, hieß es. Nutzer der Web-Anwendung können dann feststellen, welcher Kandidat am ehesten mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmt.