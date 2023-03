Katholiken beginnen Synodalversammlung zur Reform der Kirche

Auslöser für den Synodalen Weg waren zahlreiche Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche Deutschlands. Wissenschaftler hoben immer wieder hervor, dass es in der Kirche Strukturen gibt, die Missbrauch begünstigen. Dazu gehören der extrem hierarchische Aufbau, die Machtkonzentration in den Händen einiger weniger Männer, die Überhöhung der Priester als Mittler zwischen Gott und den Menschen, die Verteufelung von Homosexualität und die strukturelle Diskriminierung von Frauen. Der Synodale Weg will diese Strukturen verändern und dadurch auch neuem Missbrauch vorbeugen.