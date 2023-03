Katholiken entscheiden über Segen für homosexuelle Paare

Frankfurt/M. (dpa) - . Die deutschen Katholiken setzen am Freitag (09.00) in der Synodalversammlung in Frankfurt/Main ihre Beratungen über Reformen fort. Dabei geht es unter anderem um Segensfeiern für homosexuelle Paare und ein Plädoyer für die Zulassung von Frauen zu sakramentalen Ämtern. Die 230 Mitglieder der Synodalversammlung diskutieren bei dem noch bis Samstag dauernden Treffen diese und andere Reformvorschläge und stimmen darüber ab.