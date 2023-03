Katholiken schließen Reformprojekt Synodaler Weg ab

In der Synodalversammlung sind 230 Menschen aus dem gesamten katholischen Leben in Deutschland vertreten. Bis Samstag wollen sie über die Reformvorschläge diskutieren und abstimmen. Dabei geht es zum Beispiel um den priesterlichen Segen für homosexuelle Paare oder ein Mitspracherecht der Gläubigen bei der Bischofswahl. Allerdings kann kein Beschluss gefasst werden, wenn nicht wenigstens zwei Drittel der 67 deutschen Bischöfe zustimmen. Und dies gilt in vielen Punkten als unsicher.