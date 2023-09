Katholische Bischöfe schließen Herbstvollversammlung ab

Wiesbaden (dpa) - . Die Deutsche Bischofskonferenz schließt am Donnerstag in Wiesbaden ihre viertägige Herbstvollversammlung ab. Es wird erwartet, dass der Vorsitzende Georg Bätzing in seiner Abschluss-Pressekonferenz unter anderem auf den Stand des Reformprozesses der deutschen Katholiken eingeht. Mit diesem Prozess sollten Strukturen verändert werden, die den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester jahrzehntelang begünstigt hatten. Im März wurde der Reformprozess mit konkreten Vorschlägen vorerst abgeschlossen. Das brachte die deutsche Kirche in Konflikt mit dem Vatikan, der fast alle deutschen Erneuerungsvorschläge ablehnt.