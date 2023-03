Kaum Widersprüche bei nicht bestandenem mündlichen Physikum

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei ihrer universitären Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt haben in den vergangenen fünf Jahren in Hessen 709 Studierende die Prüfung des mündlichen Physikums nicht bestanden. Es habe insgesamt 41 Widersprüche von den durchgefallenen Studierenden im ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung gegeben und davon zwölf Widersprüche gegen den mündlich-praktischen Prüfungsteil, teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden mit.