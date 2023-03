Kein Lkw-Sonntagsfahrverbot in Hessen und Rheinland-Pfalz 

Wiesbaden/Mainz. Wegen der angekündigten großen Streiks im Schienen- und Busverkehr an diesem Montag hat die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) eine Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen erlassen. Es gehe darum, die Lieferketten möglichst stabil zu halten und die Versorgung nicht zu gefährden, teilte sie am Freitag mit. Ziel sei, die Auswirkungen des Streiks auf Unternehmen und Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Leidtragende des Streiks seien gerade die Betriebe und Beschäftigten, deren Arbeit nicht aus dem Homeoffice erledigt werden könne. „Deshalb wollen wir verhindern, dass durch logistische Probleme die Abläufe in den Betrieben noch weiter unter Druck geraten“, sagte Schmitt.