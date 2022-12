Kinderschutz im Fokus des Dreikönigssingen

Nach 20 Jahren ist das Bistum Limburg zum zweiten Mal Gastgeber. 300.000 Mädchen und Jungen aus 27 deutschen Bistümern werden bundesweit am 30. Dezember unterwegs sein. Bei dem katholischen Brauch ziehen nach Weihnachten die Sternsinger in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür und sammeln Geld für Kinder in Not. Das Motto dieses Jahr: „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“.