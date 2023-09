Kirchen rufen zur Stimmabgabe bei Landtagswahl auf

Limburg/Fulda/Darmstadt (dpa/lhe) - . Die evangelischen Kirchen und katholischen Bistümer haben die Bürgerinnen und Bürger in Hessen dazu aufgerufen, ihr Wahlrecht bei der Landtagswahl am 8. Oktober zu nutzen. „Die Möglichkeit, frei zu wählen, ist ein kostbares demokratisches Gut. Wer wählen geht, übernimmt Verantwortung für die Gesellschaft und die Zukunft des Landes“, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen „Wort zur Wahl“.