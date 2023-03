Kirchenrechtler Schüller: „Bätzing kämpft wie Asterix“

In Frankfurt/Main beginnt am Donnerstag die fünfte und letzte Synodalversammlung der deutschen Katholiken zur Erneuerung der Kirche. Im Reformprozess Synodaler Weg werden konkrete Veränderungen in den vier Bereichen Stellung der Frau, Umgang mit Macht, Sexualmoral und Pflichtzölibat der Priester angestrebt. Der Vatikan machte deutlich, dass er eine solche Erneuerung strikt ablehnt.