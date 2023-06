Kita-Landeselternbeirat: Ein Rohrkrepierer?

Wie wird das Gremium jetzt gewählt?

Weil der Landeselternbeirat bereits am 30. Juni die Arbeit aufnehmen soll, muss die Wahl bis dahin abgeschlossen und ausgezählt sein. Und an diesem Wahlverfahren wird Kritik von Eltern und der Opposition laut: zu kompliziert, zu kurzer Vorlauf und zu wenige Informationen vom Sozialministerium Das Verfahren: Die Eltern wählen in ihrem jeweiligen Jugendamtsbezirk Delegierte. Diese wählen dann am 30. Juni die Landeselternvertretung. Seit 8. Mai konnte man sich für die Wahl auf einer Internetseite registrieren und über Delegierte abstimmen – allerdings lediglich bis zum 22. Juni. Die Kita-Träger und Verbände hätten überhaupt erst am 3. Mai eine Info erhalten. „Warum ist das alles zeitlich so knapp?“, fragt Kita-Eltern Hessen, ein Zusammenschluss einiger kommunaler Elternvertretungen, in einem offenen Brief an Minister Kai Klose (Grüne). Viele Eltern wussten schlicht nicht über die Wahl Bescheid. Die Registrierungsfrist für die Wahl konnte laut Ministerium aber aus rechtlichen Gründen nicht verlängert werden.

Die wohl größte Hürde beim ganzen Wahlverfahren war aber ein spezieller Zahlenschlüssel, den Kita-Eltern brauchten, um sich online für die Wahl zu registrieren. Wahlberechtigte sollten so mit den Betreuungseinrichtungen ihrer Kinder verknüpft werden, um Mehrfach-Stimmabgaben zu verhindern. Das Problem: Viele Einrichtungen hatten diese Codes nach eigenen Angaben nie erhalten, oder die Schlüssel schlummerten ohne Weitergabe oder Information an die Eltern in den Postfächern.