Kita-Warnstreiks am Mittwoch in Hessen

Kassel (dpa/lhe) - . Eltern von Kita-Kindern in Hessen müssen sich am nächsten Mittwoch (8.3.) auf größere Probleme bei der Kinderbetreuung einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zum Internationalen Frauentag zu bundesweiten Warnstreiks in Kitas und im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Kundgebungen sind demnach hessenweit in Kassel, Marburg, Hanau, Frankfurt und Darmstadt geplant, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte.