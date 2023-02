Klimaaktivisten blockieren Verkehr in Marburg

Marburg (dpa/lhe) - . Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben am Donnerstag eine Straße in Marburg blockiert. Drei Personen klebten sich eigenen Angaben zufolge fest, die Straße musste deshalb für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Insgesamt waren den Angaben zufolge vier Männer und Frauen an der Aktion beteiligt. Die Feuerwehr löste die drei Festgeklebten von der Straße, die am Abend wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Die Aktion hat laut Polizei zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung in der Marburger Innenstadt geführt.