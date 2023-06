Klimaaktivisten in Hessen müssen für über 50 Einsätze zahlen

Wiesbaden. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hat die hessische Polizei nach Protestaktionen von Klimaaktivisten in 53 Fällen die Einsatzkosten in Rechnung gestellt. Sie umfassen eine Gesamtsumme von rund 28.285 Euro, wie das Innenministerium in Wiesbaden auf Anfrage mitteilte. Bei 19 Fällen aus dem laufenden Jahr gäbe es ein Klageverfahren.