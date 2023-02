Klingbeil: „Erst Mike Josef, dann Nancy Faeser“

In seiner Rede verteidigte Klingbeil den Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz angesichts des Krieges in der Ukraine und warnte vor Schwarz-Weiß-Malerei. Diplomatie und militärische Stärke dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. „Für uns gehört beides zusammen.“ Gleichzeitig fand er klare Worte über den russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Putin wird als Kriegsverbrecher in die Geschichte eingehen.“ Am Ende werde er vor internationalen Gerichten zur Verantwortung gezogen, so Klingbeil.