Klinikaufenthalte: Herz-Kreislauf-Erkrankungen oft Ursache

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Hessen die häufigste Ursache für eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, wurden im Jahr 2022 knapp 182.000 derartige Fälle gezählt. Das entspricht einem Anteil von 14 Prozent. Dahinter folgen Krankheiten des Verdauungssystems sowie Verletzungen und Vergiftungen aller Art mit einem Anteil von jeweils 10 Prozent an den Krankenhausbehandlungen.