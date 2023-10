Kolumne: Wenn Blinde von Farben reden

Auch zur DFB-Reform des Nachwuchsfußballs und zur Quasi-Abschaffung der Bundesjugendspiele (allein wenn ich den Begriff höre, fürchte ich drei schlaflose Nächte) hat der Nachbar natürlich hier und da was aufgeschnappt. Und nun eine dezidierte Expertenmeinung. Tenor: alle komplett verweichlicht. „Wir sind damals noch ohne Handy losgezogen in die Natur…“ Im Frühtau zu Berge, natürlich. Vermutlich mit Helmut und Willy an seiner Seite. (Notiz an mich selbst: Ich muss mich zeitnah um den Schlüssel des Nachbarn bemühen, sollte er jemals wieder verreisen und einen Blumengießer brauchen. Das angebliche Brandt-Porträt in seinem „Büro“ geht mir einfach nicht aus dem Sinn.)