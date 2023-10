Kommentar zu den Landtagswahlen: Klare Botschaft für Berlin

In Hessen ist Boris Rhein ein klarer Sieger mit Machtoptionen. In Bayern ist Markus Söder ein lädierter Gewinner, rechts der CSU sammeln sich fast 30 Prozent der Stimmen. Und die Freien Wähler, an die sich der bayerische Ministerpräsident mit Blick auf künftige Koalitionspartner früh gebunden hat, werden ihm mit ihrer neuen Stärke, die sich aus Solidarisierungseffekten für Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre speist, Spielräume nehmen – auch in Bezug auf etwaige Ambitionen Richtung Kanzleramt.