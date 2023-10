Kommentar zu Koalitionsoptionen der CDU: Schwarz-Rot

Die Zeichen in Hessen stehen auf Schwarz-Rot. Auch wenn sich am Wahlabend alte Kämpen wie Volker Bouffier und Franz Josef Jung, die 2013 das erste schwarz-grüne Bündnis ausgehandelt hatten, für einen Verbleib beim angestammten Koalitionspartner aussprachen. Vielen in der CDU-Landtagsfraktion sind die Grünen längst zu selbstbewusst und ideologiegetrieben. Auch die Aussagen der aktuellen Protagonisten weisen in Richtung einer großen Koalition. So kündigte Parteichef Boris Rhein am Montag an, künftig eine „klare konservative Sprache“ zu sprechen, Generalsekretär Manfred Pentz gab als „neuen Stil“ der Hessen-CDU vor, Probleme bei Themen wie Migration deutlicher anzusprechen. Konnten das die Christdemokraten in den vergangenen Jahren nicht? Wegen ihres Koalitionspartners?