Kommentar zum Lkw-Fahrer-Streik: Moderne Sklaverei

Auf dem Rastplatz Gräfenhausen-West an der A 5 demonstrieren osteuropäische Lkw-Fahrer für bessere Bezahlung. (© Guido Schiek)

Auf dem Rastplatz Gräfenhausen-West an der A 5 demonstrieren osteuropäische Lkw-Fahrer für bessere Bezahlung. (© Guido Schiek)

60 Lastwagenfahrer streiken an einer Raststätte an der A5 bei Darmstadt für bessere Arbeitsbedingungen. Das Problem in der Branche ist bekannt – und betrifft uns alle.