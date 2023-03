Kommunen müssen weniger für LWV aufbringen als geplant

Kassel (dpa/lhe) - . Die hessischen Kommunen müssen in diesem Jahr weniger Geld als geplant für den Landeswohlfahrtsverband (LWV) aufbringen. Die sogenannte Verbandsumlage, die von den 26 kreisfreien Städten und Gemeinden aufzubringen ist, soll bei rund 1,625 Milliarden Euro liegen. Bei der Haushaltseinbringung im Dezember hatte der Verband dafür noch 1,65 Milliarden Euro veranschlagt. Der Rückgang sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Tarife geringer gestiegen seien und weniger Menschen als kalkuliert Unterstützung beansprucht hätten, teilte der LWV am Mittwoch in Kassel mit.