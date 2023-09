„Kompetenzzentrum für die Bildungssprache Deutsch“

Eine Stelle widmet sich an der Uni Frankfurt der Rechtschreibung (Orthografie) und der verbundenen Handschrift. Mit der ebenfalls hier angesiedelten Kompetenzstelle Literatur soll Leseförderung noch besser in Schulen etabliert werden. Die Kompetenzstelle Mündliche Kommunikation an der Uni Marburg nimmt die Rhetorik von Sprechenden in den Blick. Eine weitere Stelle an der Uni Gießen fokussiert sich auf Deutschunterricht für Schüler mit einer anderen Muttersprache. An dieser Hochschule entsteht auch ein Projektbüro für die Organisation des neuen „Kompetenzzentrums für die Bildungssprache Deutsch“.