Kondolenzbücher, Gebete und Glockengeläut für Benedikt XVI.

Fulda/Limburg (dpa/lhe) - . Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. stehen die Zeichen auch in den hessischen Bistümern auf Trauer. Im Limburger Dom liegt ein offizielles Kondolenzbuch aus, in das sich alle Gläubigen eintragen können, wie ein Sprecher des Bistums Limburg am Montag mitteilte. Alle Pfarreien seien eingeladen, für den gestorbenen Papst zu beten. Zudem gebe es in der Diözese „eine Fülle“ von Gottesdiensten und Gebetszeiten. Für den kommenden Sonntag (8. Januar, 18.30 Uhr) ist im Dom ein Requiem (Totenmesse) für Benedikt XVI. geplant.