Kontroverse um neues Versammlungsfreiheitsgesetz in Hessen

Wie geht es weiter?

Es wurden nach der Experten-Kritik im Innenausschuss bereits einige Änderungen am Gesetzentwurf vorgenommen. So wurde etwa die Weigerung, bei einer Demonstration eine Vermummung abzulegen, von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft. Die Grünen weisen die Kritik am Gesetzentwurf explizit als übertrieben zurück. Die Linke hat aber bereits eine Klage vor dem Staatsgerichtshof angekündigt, sollte der Landtag das Gesetz in der kommenden Woche verabschieden. Am Dienstag ist die zweite Lesung angesetzt, am Donnerstag könnte eine dritte erfolgen.