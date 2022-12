Korruptionsprozess gegen Frankfurter Ex-OB Feldmann vor Ende

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Korruptionsprozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) geht auf sein Ende zu. An diesem Mittwoch (Verhandlungsbeginn 9.30 Uhr) muss noch das Plädoyer eines der beiden Verteidiger vor dem Frankfurter Landgericht beendet werden. Zudem erhält der Angeklagte Gelegenheit zu einem letzten Wort in dem Prozess. Die Urteilsverkündung wird nach Angaben einer Gerichtssprecherin dann voraussichtlich an einem weiteren Verhandlungstag stattfinden, der noch festgelegt wird.