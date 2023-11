Kostenerstattung für Flüchtlingsunterbringung gefordert

Die Pauschalbeträgen pro Flüchtling seien in Hessen zuletzt 2020 festgeschrieben worden und stiegen jährlich um 1,5 Prozent. „Der Preisauftrieb in den letzten Jahren macht eine stärkere Dynamisierung nötig“, forderte Rauber. „Hinzu kommt: Wegen des hohen Zuzugs klappt es vielerorts nicht mehr, vorhandene Wohnungen zur Unterbringung anzumieten.“ Deshalb müssten die Kommunen zunehmend in neue Gebäude oder Container investieren. „Dazu reichen die derzeit gezahlten Mittel nicht“, ergänzte der Geschäftsführer. „Wir haben also mit dem Land einiges zu besprechen.“