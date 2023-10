„Krimi mit Happy End“: FDP in Hessen ist trotzdem enttäuscht

Die FDP in Hessen hatte nach einer stundenlangen Zitterpartie am Sonntag den Einzug ins Parlament mit 5,0 Prozent nur äußerst knapp geschafft. „Wir haben es mal wieder spannend gemacht“, kommentierte Naas das knappe Ergebnis in Hessen. Der Wahlabend sei „ein Krimi mit Happy End“ gewesen. In Bayern gelang der FDP der Wiedereinzug in den Landtag mit 3,0 Prozent nicht.