Kultusminister präsentiert Zahlen und Neuerungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Kurz vor dem Start ins neue hessische Schuljahr will Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden über aktuelle Zahlen und Neuerungen informieren. Im zurückliegenden Schuljahr waren die Schülerzahlen unter anderem wegen der Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Zuletzt hatten rund 787.000 Schüler und Schülerinnen die öffentlichen allgemeinbildenden, beruflichen und Erwachsenenschulen in Hessen besucht. Die Zahl der Lehrerstellen lag bei 55.680. Das neue Schuljahr startet am kommenden Montag.