Kundgebungen in Gießen und Frankfurt verlaufen friedlich

Auch eine Spontandemonstration am Samstagabend mit einer geringen Zahl an Teilnehmern sei in Hessens größter Stadt friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Frankfurt. Auch in Gießen habe es nach dem Ende der Kundgebung am Samstagabend und in der Nacht keine Vorkommnisse gegeben, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.