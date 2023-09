Kurz vor Landtagswahl kocht Thema Bildung im Plenum hoch

„Die Lehrkräfte, genau wie die Beschäftigten in den Einrichtungen frühkindlicher Bildung und an den Hochschulen, sind am Limit“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Elisabeth Kula, am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. „Die Arbeitszeit und Belastung sind enorm hoch.“ Hessens Bildungspolitik sei veraltet und ungerecht. „Schule kann anders, kann lebendig und modern sein, ein Ort des Lebens und des Miteinanders“, sagte Kula.